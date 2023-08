Alan Wake 2 verschoben

Remedy Entertainment hat den Release von "Alan Wake 2" dezent nach hinten verschoben. Der Grund dafür ist einleuchtend.

Demnach verschiebt sich der Release von "Alan Wake 2" vom 17. auf den 27. Oktober. Remedy hofft in einem offiziellen Statement, dass man mit der Verschiebung jedem Spieler mehr Zeit gibt, um seine Lieblingsspiele zu würdigen. Und der neue Termin liegt auch sehr nah an Halloween, was dem Titel nicht schaden dürfte.

Über Alan Wake 2

Der Schriftsteller Alan Wake, gefangen in einem Albtraum jenseits unserer Welt, verfasst eine düstere Geschichte, um die Realität um ihn herum zu verändern und dem Gefängnis zu entkommen. Von Schrecken gejagt kämpft Wake darum, nicht den Verstand zu verlieren und versucht, den Teufel mit seinen eigenen Waffen zu schlagen.