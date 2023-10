Alan Wake 2 bekommt New-Game-Plus-Modus

Remedy Entertainment hat einen New-Game-Plus-Modus für "Alan Wake 2" offiziell angekündigt. Inhaltliche Informationen dazu gibt es auch schon.

So werden wir in besagtem New-Game-Plus-Modus für "Alan Wake 2" all unsere Waffen und Upgrades behalten. Ausserdem wird der neue Nightmare-Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Herzstück dürften aber die frischen Erzählelemente inklusive neuer Manuskriptseiten und Sequenzen sein. Leider ist das entsprechende Update bisher noch nicht näher terminiert.

Über Alan Wake 2

Der Schriftsteller Alan Wake, gefangen in einem Albtraum jenseits unserer Welt, verfasst eine düstere Geschichte, um die Realität um ihn herum zu verändern und dem Gefängnis zu entkommen. Von Schrecken gejagt kämpft Wake darum, nicht den Verstand zu verlieren und versucht, den Teufel mit seinen eigenen Waffen zu schlagen.

"Alan Wake 2" erscheint heute für PS5, Xbox Series X und den PC.