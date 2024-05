Momentan macht das Gerücht die Runde, dass bald eine Erweiterung für "Alan Wake 2" angekündigt werden könnte. Wir haben alle Informationen dazu für euch zusammengetragen.

Demnach hat Entwickler Remedy Entertainment in einem Tweet angedeutet, dass die Erweiterung für "Alan Wake 2" auf den Namen "Night Springs" und/oder "Lake House" hören könnte. Da auch Geoff Keighley vom Summer Game Fest den Tweet kommentiert hat, ist davon auszugehen, dass es im Rahmen dieser Veranstaltung, also am 7. Juni, zu einer offiziellen Ankündigung des DLCs kommt.

Über Alan Wake 2

Der Schriftsteller Alan Wake, gefangen in einem Albtraum jenseits unserer Welt, verfasst eine düstere Geschichte, um die Realität um ihn herum zu verändern und dem Gefängnis zu entkommen. Von Schrecken gejagt kämpft Wake darum, nicht den Verstand zu verlieren und versucht, den Teufel mit seinen eigenen Waffen zu schlagen.

"Alan Wake 2" erschien am 27. Oktober 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC.