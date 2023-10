Mehr Informationen zu Alan Wake 2 DLCs

Nachdem die "Alan Wake 2" DLCs samt Titeln zuvor bereits von Remedy bestätigt wurden (wir berichteten), gibt es nun auch weitere Informationen zu den Erweiterungen auf der Website. In Form einer FAQ wird uns dort nämlich ein Einblick gegeben, worum es gehen wird. Zudem sind bei der finnischen Firma Makia zum Release verschiedene an das Game angelehnte Merchendise-Kleidungsstücke erhältlich, welche wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

DLC: Night Springs

"Visionen und Träume. Fiktion wird geschrieben und Realität. Fiktion bricht in sich zusammen und hinterlässt lediglich Worte auf einer Seite. Das sind die Geschichten … in Night Springs.

Schlüpft in die Rolle verschiedener bekannter Charaktere aus der Welt von Alan Wake und erlebt das Unerklärliche in den in sich abgeschlossenen Episoden von Night Springs, einer fiktionalen Fernsehsendung in der Welt von Alan Wake."

DLC: Lake House

"Das Lake House (Haus am See) ist eine geheimnisvolle Einrichtung am Ufer des Cauldron Lake, das von einer unabhängigen Regierungsorganisation errichtet wurde, um geheime Forschungen durchzuführen … bis etwas aus den Fugen gerät.

Erkundet das Haus am See und begebt euch auf zwei unterschiedliche Abenteuer, während die Realitäten von Saga Anderson und Alan Wake erneut aufeinanderprallen."

Makia - 'Alan Wake - Stories from Darkness'

Link zu dem Shop: Makia