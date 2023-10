Alan Wake 2: kostenlose DLCs geplant

Remedy Entertainment steht kurz vor dem Release von "Alan Wake 2" und Director Sam Lake ist dementsprechend viel unterwegs. Auf der EGX 2023 hat Lake über die Rückkehr des dem Spiel seinen Namen verleihenden Autors gesprochen. In dem Interview wird zudem bestätigt, dass es kostenlose DLCs zu "Alan Wake 2" geben wird:

Sam Lake confirms there is FREE DLC coming to Alan Wake 2 post-launch as well as the paid DLC projects! @EGX @SamLakeRMD #alanwake2 #EGX2023 #HorrorCommunity pic.twitter.com/cH27jO9T7G