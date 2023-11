Musikvideo zu Alan Wake 2

Wie wir bereits wissen, wird uns in "Alan Wake 2" unter anderem ein Musical geboten. Dazu wurde jetzt auch ein Musikvideo veröffentlicht.

Besagtes Stück aus "Alan Wake 2" heisst "Herald of Darkness" und stammt von der Band Old Gods of Asgard. Die zugehörige Performance ist ebenfalls sehenswert.

Über Alan Wake 2

Der Schriftsteller Alan Wake, gefangen in einem Albtraum jenseits unserer Welt, verfasst eine düstere Geschichte, um die Realität um ihn herum zu verändern und dem Gefängnis zu entkommen. Von Schrecken gejagt kämpft Wake darum, nicht den Verstand zu verlieren und versucht, den Teufel mit seinen eigenen Waffen zu schlagen.

"Alan Wake 2" erschien am 27. Oktober für PS5, Xbox Series X und PC.