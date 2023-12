Alan Wake 2: Remedy teast New Game Plus

Das finnische Studio Remedy hat in den sozialen Medien einen Hinweis auf den Release des 'New Game Plus' Modus zu "Alan Wake 2" gegeben. Während die Firma hinter Games wie "Control" an anderen Stellen eher kryptische Posts hinterlässt, ist dieser doch recht eindeutig:

So erfahren wir, dass wir uns wohl noch in diesem Monat auf den Release des begehrten Modus freuen können. 'New Game Plus' bedeutet, dass freigeschaltete Upgrades und Ausrüstungen behalten werden, während das Spiel von vorne losgeht. Für eine neue Herausforderung wird der "Albtraum"-Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Zur Abwechslung wird es zudem eine alternative Erzählung mit neuen Videos und Manuskript-Seiten geben.

"Alan Wake 2" kann derzeit nur digital erworben werden, und zwar für die Plattformen PC, Play Station 5 und Xbox Series X/S.