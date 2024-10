Alan Wake 2: Termin für den "Haus am See"-DLC durchgesickert?

Es könnte sein, dass der Termin für den "Haus am See"-DLC von "Alan Wake 2" durchgesickert ist. So nennt ein Händler ein konkretes Datum, das sehr logisch klingt.

Demnach wird hier vom 22. Oktober als Termin für den "Haus am See"-DLC von "Alan Wake 2" gesprochen. Remedy hat den Termin bisher nicht offiziell bestätigt und gibt lediglich den Oktober 2024 an. In der Erweiterung betreten wir das Haus am See, in dem die Monster viele Gesichter haben und das Überleben nur der Anfang ist.

Da Microsoft bereits angekündigt hat, dass der "Haus am See"-DLC von "Alan Wake 2" in der heutigen Präsentation (ab 19 Uhr auf den üblichen Kanälen) thematisiert wird, ist anzunehmen, dass wir bezüglich des Releasetermins schon sehr bald um einiges schlauer sein dürften. Ausserdem ist der Oktober ja ohnehin nicht mehr sonderlich lang.

Über Alan Wake 2

Der Schriftsteller Alan Wake, gefangen in einem Albtraum jenseits unserer Welt, verfasst eine düstere Geschichte, um die Realität um ihn herum zu verändern und dem Gefängnis zu entkommen. Von Schrecken gejagt kämpft Wake darum, nicht den Verstand zu verlieren und versucht, den Teufel mit seinen eigenen Waffen zu schlagen.

"Alan Wake 2" erschien am 27. Oktober 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC.