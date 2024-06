Remedy Entertainment hat Update 1.1.1 für "Alan Wake 2" veröffentlicht. Gleichzeitig wird auch verraten, was sich damit ändert.

In erster Linie nimmt Update 1.1.1 kleinere Optimierungen an "Alan Wake 2" vor. So wurde etwa das Aufkommen von Ressourcen in den Night Springs Episoden 2 und 3 heruntergefahren. Einige Fehler gehören jetzt ebenfalls der Vergangenheit an. Sämtliche Informationen können wir an dieser Stelle nachlesen.

Über Alan Wake 2

Der Schriftsteller Alan Wake, gefangen in einem Albtraum jenseits unserer Welt, verfasst eine düstere Geschichte, um die Realität um ihn herum zu verändern und dem Gefängnis zu entkommen. Von Schrecken gejagt kämpft Wake darum, nicht den Verstand zu verlieren und versucht, den Teufel mit seinen eigenen Waffen zu schlagen.

"Alan Wake 2" erschien am 27. Oktober 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC.