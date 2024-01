Albatroz: Neue Key-Art zum Steam Next Fest

Among Giants freut sich, ankündigen zu können, dass ihr Backpacking-Adventure-RPG "Albatroz" am kommenden Steam Next Fest teilnehmen wird. Zu diesem Anlass präsentiert das Entwicklerteam das neue Hauptbild, das einen kleinen Vorgeschmack auf das gibt, was euch in diesem Abenteuer erwarten wird.

"Albatroz" lädt euch auf eine aufregende Reise ein, in welcher ihr euch auf die Suche nach einem verlorenen Geschwisterchen begebt. Folgt der Geschichte von Isla, die sich auf die Suche nach den "Verbotenen Ländern" begibt, einem mythischen und fesselnden Reich, in dem zwei Welten aufeinandertreffen.