Albion Online: Termin für das nächste Update

Entwickler Sandbox Interactive hat mit "Drachenfeuer" das nächste Update für "Albion Online" in Aussicht gestellt und Details dazu verraten. Einen Termin nannte man auch.

Demnach wird das Drachenfeuer-Update ab 31. August für "Albion Online" verfügbar sein. Es ergänzt eines der begehrtesten Features in der Geschichte des MMOROGs in Form von Drachen. Diese bieten epische PvE-Begegnungen in bisher unbekannten Reichen und geben jedem Spieler die Möglichkeit, sich den Bestien zu stellen und Belohnungen zu verdienen.

Die wichtigsten Features des Updates sehen so aus:

Azaryon, der Feuerdrache: Das bislang herausforderndste PvE-Ziel im Spiel

Spektakuläre Drachenangriffe in der Open World

Die Uralten Lande: Ein neues Reich mit schwebenden Inseln und verbunden durch Portale

Das Drachenheiligtum: Eine frische Raid-Dungeon-Herausforderung für Gruppen

Jungdracheneier, welche zu Albions ultimativem Reittier heranwachsen können. nämlich dem feurigen Jungdrachen

Ein Trailer stimmt uns schon jetzt 28 Sekunden lang auf das Drachenfeuer-Update für "Albion Online" ein. Darin sehen wir unter anderem schicke In-Game-Sequenzen mit den namensgebenden Drachen.

"Albion Online" erschien am 17. Juli 2017 für den PC. iOS und Android wurden am 9. Juni 2021 bedient und die Xbox Series X folgte schliesslich am 21. April.