Albion Online: Abyssal Depths

Für "Albion Online" wurde heute das neueste grosse Inhaltsupdate "Abyssal Depth"s veröffentlicht. Mit "Abyssal Depths" kommt ein brandneuer PvP-Modus in die Tiefen – einem einstürzenden Dungeon im Bergungsstil. In diesem kämpfen Spieler um Beute, ohne ihre Ausrüstung zu riskieren. Ausserdem gibt es jetzt mit der Höhle des Antiquars einen neuen Schauplatz für instanziertes PvP und die Erfahrung neuer Spieler wurde ordentlich verbessert.

Key Features

Die Tiefen: Ein Bergungs-Dungeon mit einem neuen PvP-Regelwerk, bei dem Inventargegenstände fallen gelassen werden, aber ausgerüstete Ausrüstung erhalten bleibt

Ein Bergungs-Dungeon mit einem neuen PvP-Regelwerk, bei dem Inventargegenstände fallen gelassen werden, aber ausgerüstete Ausrüstung erhalten bleibt Die Höhlen des Antiquars: Ein neuer Treffpunkt für instanziertes PvP mit besserem Matchmaking und ausgeglicheneren Kämpfen für alle

Ein neuer Treffpunkt für instanziertes PvP mit besserem Matchmaking und ausgeglicheneren Kämpfen für alle Antiquarische Belohnungen: Zwei brandneue höllische Spinnenreittiere können ergattert werden

Zwei brandneue höllische Spinnenreittiere können ergattert werden **Erfahrung neuer Spieler: Ein besseres Tutorial und klarere Ziele und Belohnungen sorgen für einen reibungsloseren und anschaulicheren Einstieg ins Spiel

Neue Kategorie im Albion Journal: Die Kategorie Charakterfortschritt fördert langfristige Erfolge im Spiel mit extrem prestigeträchtigen Belohnungen

Die Kategorie Charakterfortschritt fördert langfristige Erfolge im Spiel mit extrem prestigeträchtigen Belohnungen Neue Kristallwaffen: Der Echtblitz-Hammer und der Starreblickstab mit mächtigen, einzigartigen Fähigkeiten

Der Echtblitz-Hammer und der Starreblickstab mit mächtigen, einzigartigen Fähigkeiten Verbesserungen der allgemeinen Spielqualität: Verbesserte Kategorisierung von Gegenständen, ein kompakterer HUD-Tracker und mehr

The Crucible beginnt am 5. Juli

Vom 5. Juli bis zum 2. August findet in "Albion Online" ein Turnier mit mehr als 100 Top-Streamern aus der ganzen Welt statt. In "The Crucible" bilden die Creator ihre eigenen Gilden und kämpfen vier Wochen lang um Punkte durch ihre Aktivitäten im Spiel. Die Top 20 erhalten Preise im Gesamtwert von über 50'000 $ sowie 10'000 Twitch-Abonnenten. Der Sieger des gesamten Wettbewerbs erhält einen ganz besonderen Preis: ein echtes Galatinepaar, das von der Waffe in Albion Online inspiriert ist und von den Schmiedemeistern bei "Man at Arms" gefertigt wurde.