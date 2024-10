Albion Online: Nächstes Update kommt

Sandbox Interactive kündigt das nächste Update für sein langlebiges "Albion Online" an. Einen Dev Talk zu den damit verbundenen Open World Änderungen können wir sogar jetzt schon konsumieren.

So erscheint das Horizons-Update für "Albion Online" am 28. Oktober. Dieses bringt eine neue Tiefe und Unberechenbarkeit in Albions Open World, herausfordernde PvE-Inhalte und diverse Quality-of-life Verbesserungen. Die Highlights sehen so aus:

Erweitere deinen Horizont: Erkunde eine sich stets verändernde Welt und finde darin dynamische Lager, welche dir einmalige Missionen mit einzigartigen Belohnungen bieten, wenn du sie findest. Dringe tiefer in die Outlands vor, finde bessere Belohnungen, je tiefer du vorstösst, und springe auch als einzelner Abenteurer mit den experimentellen S.A.F.E. Portalen direkt in die Action.

Stelle dich neuen Herausforderungen: Stelle dich härteren Kämpfen mit neu ausbalancierten Mobs und den Kristallkäfern und Kristallkobras, welche aufregende Gruppenkämpfe bieten werden. Überarbeitete Randomisierte Gruppen-Dungeons bieten bessere Belohnungen für Gruppen im PvE. Und nimm Teil an härteren Herausforderungen, die dir nun früher im Spiel begegnen könnten, direkt in den T5 Blauen Zonen und T6 Gelben Zonen.

Verschlanke dein Gameplay: Übernimm die komplette Kontrolle über dein Interface mit dem HUD Editor. Presets für schnelle Änderungen bei Einstellungen, verbessertes Inventar- und Speicherraum-Management, und neue Sortier-Kategorien machen dein Gameplay flüssiger und individueller als jemals zuvor.

Schalte neue Abenteuer frei: Soziale & Gilden und Insel - Kategorien im Journal haben neue Aufgaben und frische Belohnungen für dich, du hast viele, aufregende neue Ziele, die auf dich warten.

"Albion Online" erschien am 17. Juli 2017 für den PC. iOS und Android wurden am 9. Juni 2021 bedient.