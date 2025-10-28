Albion Online: November-Termin für das nächste Update

Entwickler Sandbox Interactive hat einen konkreten Termin für das nächste Update von "Albion Online" verraten. Demnach wird dieses im November verfügbar sein.

Besagtes Update für "Albion Online" wird auf den Namen "Realm Divided" hören und am 24. November erscheinen. Es bringt eine umfassende Überarbeitung des Fraktionskriegs, welche ihn in eine dynamische, sich ständig verändernde Kampagne verwandelt, in der jeder von uns etwas bewirken kann:

Provinzen teilen den Royalen Kontinent in wichtige strategische Regionen, die stets klare Ziele und Schwerpunkte für Aktivitäten schaffen.

Fraktionsfestungen dienen als Herz jeder Kampagne, wobei grossangelegte Belagerungen den Verlauf des Krieges bestimmen.

Fraktionstransporte ermöglichen es uns, schneller zu den Frontlinien zu gelangen und an Kämpfen auf dem Kontinent teilzunehmen.

Fraktionslager und Fraktionstruhen bieten spontane Möglichkeiten und Belohnungen.

Frische Gegenstände der Prestige ermöglichen es uns, unsere Stadtloyalität und Erfolge stilvoll zur Schau zu stellen.

Über den Fraktionskrieg hinaus bietet "Realm Divided" zudem weitere Verbesserungen des neuen Spielerlebnisses, eine Reihe von UI- und Qualitätsverbesserungen und einiges mehr.

"Albion Online" erschien am 17. Juli 2017 für den PC. iOS und Android wurden am 9. Juni 2021 bedient.