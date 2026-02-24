Albion Online startet den zweiten Teil von Realm Divided

Entwickler Sandbox Interactive gibt bekannt, dass der zweite Teil von "Realm Divided" in "Albion Online" begonnen hat. Man verrät gleichzeitig auch, was uns in diesem erwartet.

Aufbauend auf dem ersten Teil von "Realm Divided" für "Albion Online" enthält dieses Update zwei wichtige Features für den Fraktionskrieg, nämlich Fraktionskampfstandarten und einen überarbeiteten Banditenüberfall-Event. Details dazu erfahren wir auch.

Bei den Fraktionskampfstandarten handelt es sich um tragbare, im Capture-the-Flag-Stil gestaltete Ziele, welche wir in der offenen Welt erobern und versuchen, sie zu einem freundlichen Aussenposten zurückzubringen. Das Abschliessen von Fraktionskrieg-Aktivitäten auf dem Weg erhöht dann den Wert einer Kampfstandarte. Aber wenn eine feindliche Fraktion es für sich selbst ergreift und es zurückbringt, gehört all dieser Wert ihnen.

Das Banditenüberfall-Event wurde zudem in einen intensiven, mehrfraktionalen Ansturm in zwei Phasen umgestaltet. In der ersten Phase strömt dabei jede Fraktion in die roten Zonen, um Vorräte zu verdienen, indem sie Lager räumt, Truhen öffnet oder Aussenposten erobert. Die zweite Phase konzentriert die Aktion auf zwei Provinzen, wobei sämtliche Fraktionen kämpfen, um die Truhe im Herzen einer massiven Festung zu öffnen, mit riesigen Mengen an Beute und Vorräten für die erfolgreiche Seite.

"Albion Online" erschien am 17. Juli 2017 für den PC. iOS und Android wurden am 9. Juni 2021 bedient.