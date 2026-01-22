Albion Online: Roadmap für Frühjahr & Sommer

Entwickler Sandbox Interactive hat die Roadmap von "Albion Online" für Frühjahr und Sommer vorgestellt. Dabei spricht man von einem der grössten Jahre in der Geschichte des Fantasy Sandbox MMORPGs.

Besagte Roadmap von "Albion Online" liest sich folgendermassen:

Realm Divided Teil II startet am 23. Februar und führt den Fraktionskampfstandard sowie einen überarbeiteten Banditenüberfall ein.

Grosses Inhalts-Update im April: Umfangreiche visuelle Überarbeitung, Leistungsverbesserungen, frischer Arena-Modus und mehr

Launch der Xbox-Version mit speziellen Controller- und UI-Anpassungen

Zeitlich begrenzte ‘Hüter-Event’ Saison als einmaliges Ereignis, das in das folgende Update übergeht

Drachen: Eine riesige, lang erwartete Gameplay-Erweiterung kommt diesen Sommer

Im vergangenen Oktober wurde bekannt, dass der erste Teil von "Realm Divided" im November für "Albion Online" verfügbar sein wird. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Albion Online" erschien am 17. Juli 2017 für den PC. iOS und Android wurden am 9. Juni 2021 bedient.