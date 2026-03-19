Albion Online: April-Termin für das nächste Update

Entwickler Sandbox Interactive hat einen Termin für das nächste Update von "Albion Online" verkündet. Demnach wird dieses im April verfügbar sein.

So wird das "Radiant Wilds"-Update für "Albion Online" am 13. April erscheinen. Einen ausführlichen Dev Talk dazu können wir uns jetzt schon ansehen.

Das kommende "Radiant Wilds"-Update für "Albion Online" bietet folgende Features:

Grosse visuelle Überarbeitung, welche Albions Biome mit verbesserter Beleuchtung, Vegetation, Texturen und Wasservisualisierungen auffrischt

Leistungsverbesserungen, welche die Stabilität und Reaktionsfähigkeit erhöhen, vor allem während grossangelegter Kämpfe

Waffenlager als ein neues System, das effektive Ausrüstungsbuilds basierend auf realen Spieldaten hervorhebt

Eine 1v1-Arena, welche strukturierte Solo-PvP-Duelle in Ranglistenspielen anbietet

Verbesserungen an Kernsystemen, einschliesslich des Schicksalsbretts, plündern und berittenem Kampf

Optimierte Controller-Unterstützung mit besserer Navigation, Menüs und Zielverfolgung

"Albion Online" erschien am 17. Juli 2017 für den PC. iOS und Android wurden am 9. Juni 2021 bedient.