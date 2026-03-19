Albion Online: April-Termin für das nächste Update

Radiant Wilds

News Video Release-Termin Exklusiv sebastian.essner

Entwickler Sandbox Interactive hat einen Termin für das nächste Update von "Albion Online" verkündet. Demnach wird dieses im April verfügbar sein.

So wird das "Radiant Wilds"-Update für "Albion Online" am 13. April erscheinen. Einen ausführlichen Dev Talk dazu können wir uns jetzt schon ansehen.

Das kommende "Radiant Wilds"-Update für "Albion Online" bietet folgende Features:

  • Grosse visuelle Überarbeitung, welche Albions Biome mit verbesserter Beleuchtung, Vegetation, Texturen und Wasservisualisierungen auffrischt
  • Leistungsverbesserungen, welche die Stabilität und Reaktionsfähigkeit erhöhen, vor allem während grossangelegter Kämpfe
  • Waffenlager als ein neues System, das effektive Ausrüstungsbuilds basierend auf realen Spieldaten hervorhebt
  • Eine 1v1-Arena, welche strukturierte Solo-PvP-Duelle in Ranglistenspielen anbietet
  • Verbesserungen an Kernsystemen, einschliesslich des Schicksalsbretts, plündern und berittenem Kampf
  • Optimierte Controller-Unterstützung mit besserer Navigation, Menüs und Zielverfolgung

"Albion Online" erschien am 17. Juli 2017 für den PC. iOS und Android wurden am 9. Juni 2021 bedient.

Quelle: Pressemitteilung
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