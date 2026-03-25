Albion Online: April-Termin für Xbox-Portierung

Sandbox Interactive hat einen Erscheinungstermin für die Xbox-Umsetzung von "Albion Online" verkündet. Demnach wird diese im April veröffentlicht.
So ist "Albion Online" ab 21. April auch für Xbox Series X erhältlich. Die wichtigsten Features der Portierung sehen so aus:
- Komplett an die Konsole angepasstes Spielerlebnis mit optimierten Controller-Belegungen und Unterstützung für Tastatur und Maus
- Neu aufgebaute Benutzeroberflächen für eine verbesserte Navigation
- Eigene kontextabhängige Menüs und ein verbesserter UI-Ablauf
- Plattformübergreifendes Spielen zwischen Xbox, PC und Mobilgeräten auf gemeinsamen Servern
- Nahtlose Account-Verknüpfung ohne Verlust von Charakterfortschritten
- Neue Spieler können auf Xbox sofort einsteigen. Optional kann ein Account eingerichtet oder später umgewandelt werden, um die komplette plattformübergreifende Funktionalität freizuschalten
Ein neuer Live-Action-Trailer zu "Albion Online" begleitet die freudige Nachricht. Dieser stimmt uns über eineinhalb Minuten lang mit witzigen Szenen auf die kommende Xbox-Version ein.
"Albion Online" erschien am 17. Juli 2017 für den PC. iOS und Android wurden am 9. Juni 2021 bedient.