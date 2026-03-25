Albion Online: April-Termin für Xbox-Portierung

Sandbox Interactive hat einen Erscheinungstermin für die Xbox-Umsetzung von "Albion Online" verkündet. Demnach wird diese im April veröffentlicht.

So ist "Albion Online" ab 21. April auch für Xbox Series X erhältlich. Die wichtigsten Features der Portierung sehen so aus:

Komplett an die Konsole angepasstes Spielerlebnis mit optimierten Controller-Belegungen und Unterstützung für Tastatur und Maus

Neu aufgebaute Benutzeroberflächen für eine verbesserte Navigation

Eigene kontextabhängige Menüs und ein verbesserter UI-Ablauf

Plattformübergreifendes Spielen zwischen Xbox, PC und Mobilgeräten auf gemeinsamen Servern

Nahtlose Account-Verknüpfung ohne Verlust von Charakterfortschritten

Neue Spieler können auf Xbox sofort einsteigen. Optional kann ein Account eingerichtet oder später umgewandelt werden, um die komplette plattformübergreifende Funktionalität freizuschalten

Ein neuer Live-Action-Trailer zu "Albion Online" begleitet die freudige Nachricht. Dieser stimmt uns über eineinhalb Minuten lang mit witzigen Szenen auf die kommende Xbox-Version ein.

"Albion Online" erschien am 17. Juli 2017 für den PC. iOS und Android wurden am 9. Juni 2021 bedient.