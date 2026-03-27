Alien Deathstorm angekündigt

Rebellion Developments nutzte das gestrige Xbox Partner Preview, um "Alien Deathstorm" vorzustellen. Einen Trailer hat man natürlich auch parat.

Bei "Alien Deathstorm" handelt es sich um einen First-Person-Action-Horrortitel, welcher auf einer abgelegenen Kolonie ausserhalb der Erde spielt, die von einem verheerenden Sturm und fremdartigen Kreaturen heimgesucht wird. Die Handlung folgt dabei einem Kampftechniker. Er wird als Ersthelfer entsandt, nachdem der Kontakt zur Kolonie komplett abgebrochen ist.

Der Helfe erreicht den Ort deutlich vor einer Rettungsflotte und untersucht die Ursachen für das Verschwinden der Kommunikation, während er gleichzeitig versucht, Überlebende zu retten. Bei seiner Ankunft zerreisst der sogenannte Deathstorm schon die gesamte Anlage. Inmitten dieser apokalyptischen Zustände bewegt er sich durch zerstörte Bereiche, begegnet Bedrohungen und erkennt schnell, dass sich der Einsatz von einer Rettungsmission zu einem Kampf um das eigene Überleben entwickelt.

"Alien Deathstorm" erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.