Erster Alien: Isolation 2 Trailer

Endlich dürfen Fans von "Alien" aufatmen, denn im Rahmen des Summer Game Fest 2026 wurde nach 12 langen Jahren "Alien: Isolation 2" von Creative Assembly angekündigt.

Ausser dem kurzen Trailer gibt es bisher noch relativ wenige Information zum Nachfolger von "Alien: Isolation". Statt einer Station im Weltraum verschlägt es uns dieses Mal, ganz nach den Filmvorlagen, in eine Kolonie, in welcher das Alien Jagd auf die Menschen macht.

Wann und auf welchen Plattformen "Alien: Isolation 2" erscheinen wird, ist bis jetzt noch nicht bekannt.