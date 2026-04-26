Erster Trailer zu Alien: Isolation 2 aufgetaucht

Fast zwölf Jahre nach dem Release von "Alien: Isolation" gibt es ein erstes Lebenszeichen zum Nachfolger: Entwickler Creative Assembly hat einen kurzen Teaser veröffentlicht, der offenbar auf "Alien: Isolation 2" hindeutet. Das rund 25 Sekunden lange Video trägt den Titel „False Sense of Security“ und wurde über offizielle Kanäle des Studios verbreitet.

Der Clip zeigt eine sich öffnende Tür in einer regennassen Umgebung sowie eine bekannte Speicherstation aus dem Originalspiel – ein klares visuelles Signal an Fans des Survival-Horrorklassikers. Begleitet wird das Ganze von der Beschreibung „A feeling of being safer than one really is“, was thematisch stark an die Atmosphäre des Vorgängers anknüpft.

Offiziell bestätigt wurde ein Nachfolger bereits im Jahr 2024, konkrete Details zum Spiel selbst sind bislang jedoch weiterhin rar. Der neue Teaser gilt daher als erstes öffentliches Lebenszeichen des Projekts seit der ursprünglichen Ankündigung.

Da die Veröffentlichung des Clips am sogenannten Alien Day (26. April) erfolgte, gehen viele Beobachter davon aus, dass in den kommenden Monaten weitere Informationen folgen könnten. Einen Termin oder Plattformen für "Alien: Isolation 2" gibt es derzeit allerdings noch nicht.