Nachfolger von Alien: Isolation in der Mache

Kinder, wie die Zeit vergeht: "Alien: Isolation" ist gestern schon zehn Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass wurde enthüllt, dass sich ein Nachfolger in der Mache befindet.

Konkrete Informationen zum Nachfolger von "Alien: Isolation" sind aktuell natürlich noch Mangelware. Immerhin steht schon fest, dass der Director des Originals, Al Hope, wieder an Bord sein wird.

Fünfzehn Jahre nach den Geschehnissen von "Alien" findet sich Ellen Ripleys Tochter Amanda in "Alien: Isolation" in einem verzweifelten Kampf auf Leben und Tod wieder, während sie versucht, die Wahrheit hinter dem Verschwinden ihrer Mutter zu erfahren. Als Amanda müssen wir uns einen Weg durch eine zunehmend instabilen Welt bahnen, während wir uns einer in Panik versetzten, verzweifelten Bevölkerung und einem unberechenbaren, gnadenlosen Alien gegenübersiehst. Mit zu wenig Energie und schlecht vorbereitet, müssen wir nach Ressourcen suchen, sofort Lösungen finden und clever genug sein, um nicht nur unsere Mission zu erfüllen, sondern auch zu überleben.

"Alien: Isolation" ist für PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, iOS, Android und den PC erhältlich.