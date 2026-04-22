Alien: Rogue Incursion: Evolved Edition kommt auch für PS4

Entwickler Survios kündigt eine PS4-Portierung der Evolved Edition von "Alien: Rogue Incursion" an. Bereits erhältlich ist dagegen die Umsetzung für Switch 2.

Demnach wird die Evolved Edition von "Alien: Rogue Incursion" schon in naher Zukunft auch für PS4 erhältlich sein. Ein genauer Releasetermin dafür wird natürlich noch folgen. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal auf die Umsetzung ein und zeigt zudem bewegte Bilder aus der unlängst veröffentlichten Switch-2-Version.

Bereits im vergangenen Juli stimmte uns ein düsterer Trailer auf die Evolved Edition von "Alien: Rogue Incursion" ein. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Alien: Rogue Incursion" erschien am 19. Dezember 2024 für PlayStation VR2, Meta Quest 3 und PC VR. PS5 und PC folgten am 30. September 2025.