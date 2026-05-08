Aliens: Fireteam Elite 2 angekündigt

Publisher Daybreak Game Company und Entwickler Cold Iron Studios kündigen "Aliens: Fireteam Elite 2" für PS5, Xbox Series X und den PC an. Einen atmosphärischen Trailer zu dem kooperativen Third-Person Shooter hat man gleichzeitig auch zu bieten.

"Aliens: Fireteam Elite 2" versetzt maximal vier Spieler in die Rolle von Colonial Marines, welche in den gefährlichsten Bereichen des Aliens-Universums ums Überleben kämpfen. Anstatt einer klassischen Rettungsmission stehen intensive Koop-Gefechte gegen überwältigende Gegnerhorden im Mittelpunkt. Xenomorphs bewegen sich dabei durch enge Korridore, greifen aus dem Hinterhalt an und setzen die Trupps permanent unter Druck. Jeder Einsatz verlangt schnelle Entscheidungen, eine präzise Abstimmung im Team und den Einsatz der jeweiligen Klassenfähigkeiten.

Im Vergleich zum Vorgänger erweitert der Titel die Truppgrösse von drei auf vier Teilnehmer. Somit entstehen komplexere taktische Möglichkeiten, bei denen die verschiedenen Klassenkombinationen eine wichtige Rolle spielen. Jede Klasse verfügt über individuelle Fähigkeiten und einen eigenen Spielstil, wodurch sich Einsätze je nach Teamzusammenstellung deutlich unterscheiden.

Die Kämpfe gegen die Xenomorphs fallen aggressiver aus. Frische Gegnertypen zwingen uns dazu, ständig in Bewegung zu bleiben und unsere Umgebung aufmerksam zu beobachten. Diverse Waffen und Spezialmunition unterstützen den Überlebenskampf, darunter etwa Elektroschocker für Nahkampfsituationen sowie Pyro- und Elektro-Munition zur Kontrolle grosser Gegnergruppen. Gefechte können dadurch innerhalb weniger Sekunden eskalieren und aus einem kontrollierten Vorgehen ein chaotisches letztes Gefecht machen.

Zusätzlich führt der Titel die frei anpassbare Specialist-Klasse ein. Wir kombinieren Haupt- und Nebenfähigkeiten verschiedener Klassen und erstellen somit eigene Ausrüstungen für unterschiedliche Rollen im Trupp. Ergänzt wird dieses Angebot durch mehrere Horden-Karten, auf denen immer stärkere Gegnerwellen warten. Wer länger durchhält, erhält wertvollere Belohnungen, während Teamwork und taktisches Vorgehen konstant auf die Probe gestellt werden.

"Aliens: Fireteam Elite 2" erscheint im Sommer.