Aliens: Fireteam Elite 2: Erstes Gameplay

Publisher Daybreak Game Company und Entwickler Cold Iron Studios haben erste Gameplay-Impressionen aus "Aliens: Fireteam Elite 2" veröffentlicht. Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Konkret werden uns hier über eine halbe Stunde lang bewegte Bilder aus dem Prolog von "Aliens: Fireteam Elite 2" gezeigt. Erklärende Kommentare von Design Director Chris Cross, Art Director Nic Stohlman und Lead Combat Designer Derek Wade zu den einzelnen Sequenzen gibt es obendrauf.

"Aliens: Fireteam Elite 2" war in der vergangenen Woche mit einem packenden Trailer angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Aliens: Fireteam Elite 2" erscheint im Sommer für PS5, Xbox Series X und den PC.