Aliens: Fireteam Elite 2: Packender Showcase

Publisher Daybreak Game Company und Entwickler Cold Iron Studios haben einen neuen Showcase zu "Aliens: Fireteam Elite 2" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier wird uns nämlich der Duelist aus "Aliens: Fireteam Elite 2" fast zwei Minuten lang genauer vorgestellt. Dabei wird vor allem sein gekonnter Umgang mit jeglichen Waffenarten in packenden Gameplaysequenzen hervorgehoben. Einige Gegnerarten können wir in diesem Kontext ebenfalls begutachten.

Erst letzte Woche war uns die Marauder-Klasse aus "Aliens: Fireteam Elite 2" mit einem Trailer näher vorgestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Aliens: Fireteam Elite 2" erscheint im Sommer für PS5, Xbox Series X und den PC.