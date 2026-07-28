Aliens: Fireteam Elite 2: Weitere Klasse im Showcase

Publisher Daybreak Game Company und Entwickler Cold Iron Studios haben einen neuen Showcase zu "Aliens: Fireteam Elite 2" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich der Maschinist aus "Aliens: Fireteam Elite 2" genauer vorgestellt. Diese Klasse verfügt über Energiewaffen, einen anpassbaren Wachturm und eine Bodyguard-Drohne. Wir nutzen besagte Hilfsmittel, um unser Team in jeder erdenklichen Situation zu unterstützen. Der Showcase zeigt diese zentralen Merkmale fast zwei Minuten lang in bewegten Bildern.

Erst letzte Woche war der Releasetermin von "Aliens: Fireteam Elite 2" bekannt geworden. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Aliens: Fireteam Elite 2" erscheint am 25. August für PS5, Xbox Series X und den PC.