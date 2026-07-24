Aliens: Fireteam Elite 2 erscheint im August

Publisher Daybreak Game Company und Entwickler Cold Iron Studios haben den Erscheinungstermin von "Aliens: Fireteam Elite 2" bekanntgegeben. Demnach ist es schon im nächsten Monat soweit.

So wird "Aliens: Fireteam Elite 2" ab 25. August erhältlich sein. Die Plattformen standen mit PS5, Xbox Series X und dem PC ja schon länger fest. Ein flotter Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht. Darin werden wir 15 Sekunden lang auf den Third-Person-Shooter eingestimmt.

Erst vor drei Tagen war uns der Duelist aus "Aliens: Fireteam Elite 2" mit einem sehenswerten Trailer genauer vorgestellt worden. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Aliens: Fireteam Elite 2" war im Mai angekündigt worden.