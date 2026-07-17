Aliens: Fireteam Elite 2: Atmosphärischer Trailer

Publisher Daybreak Game Company und Entwickler Cold Iron Studios präsentieren einen weiteren Trailer zu "Aliens: Fireteam Elite 2". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier stellt man uns nämlich über eineinhalb Minuten lang die Marauder-Klasse aus "Aliens: Fireteam Elite 2" mit atmosphärischen Sequenzen vor. Ausgestattet mit hochmodernen Titan-Raketen, einer auf der Schulter montierten Blast-Kanone und einer ganzen Reihe leistungsstarker Waffen steht dieser dem Feuerteam als Kraftverstärker zur Verfügung.

Schon im Mai war uns die Spezialisten-Klasse aus "Aliens: Fireteam Elite 2" mit einem Trailer näher vorgestellt worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

*"Aliens: Fireteam Elite 2" erscheint im Sommer für PS5, Xbox Series X und den PC.