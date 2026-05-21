Aliens: Fireteam Elite 2: Neues Video

Publisher Daybreak Game Company und Entwickler Cold Iron Studios versorgen uns mit einem weiteren Video zu "Aliens: Fireteam Elite 2". Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich die Spezialisten-Klasse aus "Aliens: Fireteam Elite 2" fast sechs Minuten lang näher vorgestellt. Diese muss stets durch das Aufleveln der anderen Klassen freigeschaltet werden und sobald wir das geschafft haben, können wir fast jeden Spezialistencharakter erstellen, den wir uns wünschen. Einige Gameplayschnipsel gibt es ebenfalls zu sehen.

Letze Woche wurden bereits umfangreiche Impressionen aus dem Prolog von "Aliens: Fireteam Elite 2" veröffentlicht. Unsere damalige News dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Aliens: Fireteam Elite 2" erscheint im Sommer für PS5, Xbox Series X und den PC.