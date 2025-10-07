Aliens: Fireteam Elite: Nachfolger in der Mache?

Es könnte sein, dass sich ein Nachfolger von "Aliens: Fireteam Elite" in Entwicklung befindet. Zumindest wurde unlängst ein diesbezüglicher Hinweis gesichtet, der Hoffnung macht.

So tauchte jetzt beim amerikanischen ESRB eine Alterseinstufung für ein Sequel zu "Aliens: Fireteam Elite" auf. Als Publisher wird dabei jedoch Daybreak Game Company LLC genannt, nachdem Focus Home Interactive noch für den Vorgänger verantwortlich war. Besagte Ratings sind in der Regel ein guter Indikator, aber eben keine Garantie für eine spätere Veröffentlichung.

Bereits im Juli 2024 hatte es Gerüchte bezüglich eines Nachfolgers von "Aliens: Fireteam Elite" gegeben. Damals war dieser laut eines Threads bei Reddit angeblich geleakt und sollte im dritten Quartal dieses Jahres erscheinen. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Aliens: Fireteam Elite" erschien am 24. August 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC. Die Cloudfassung für Switch folgte am 26. April 2023.