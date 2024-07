Bekommt Aliens: Fireteam Elite einen Nachfolger?

Laut eines ausführlichen Threads bei Reddit ist der Nachfolger von "Aliens: Fireteam Elite" inzwischen geleakt. Wir haben alle Informationen für euch zusammengetragen.

Der Nachfolger von "Aliens: Fireteam Elite" hat demnach angeblich den Namen "Project Macondo" und wird im dritten Quartal des nächsten Jahres erscheinen. Inhaltlich macht man offenbar da weiter, wo der erste Teil aufgehört hat bzw. optimiert sämtliche Bereiche. Von verbesserter Gegner-KI und einem neuen Modus namens "Annihilation" ist ebenfalls die Rede. Mikrotransaktionen sind dagegen nicht geplant.

"Aliens: Fireteam Elite" wirft uns in den Kampf gegen eine stetig wachsende Xenomorph-Bedrohung. Wir müssen uns an der Seite von zwei weiteren Spielern oder KI-Teammitgliedern Wellen von Xenomorphs und Weyland-Yutani-Synths entgegenstellen, während wir uns ohne vermeintlichen Ausweg den Weg durch vier Kampagnen bahnen, die das Alien-Universum um neue Handlungsstränge erweitern. Wir können dabei unsere Marines den eigenen Wünschen nach anpassen. Gewählt werden kann aus einer Reihe von Klassen, Waffen, Ausrüstung und Perks - und das wird auch nötig sein in diesem Survival Shooter.

"Aliens: Fireteam Elite" erschien am 24. August 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC- Die Cloudfassung für Switch folgte am 26. April 2023.