Aliens: Fireteam Elite wird aus dem eShop entfernt

Die Cold Iron Studios geben bekannt, dass "Aliens: Fireteam Elite" aus dem eShop entfernt wird. Mit anderen Worten ist die Switch-Version des Third-Person-Shooters damit bald nicht mehr spielbar.

So wird die Switch-Fassung von "Aliens: Fireteam Elite" am 5. August aus dem eShop entfernt. Das Datum lässt sich einer Nachricht im Spiel entnehmen. Gleichzeitig bedanken sich die Macher für die Unterstützung der Community und entschuldigen sich für eventuell Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen. Die übrigen Versionen des Spiels sind nicht davon betroffen.

Im vergangenen Oktober gab es erste Hinweise auf einen Nachfolger von "Aliens: Fireteam Elite". Unsere damalige Meldung zu diesem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Aliens: Fireteam Elite" erschien am 24. August 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC. Die Cloudfassung für Switch folgte am 26. April 2023.