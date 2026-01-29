The Alighieri Circle: Dante's Bloodline vorgestellt

Entalto Publishing und Entwickler ONE-O-ONE Games haben "The Alighieri Circle: Dante's Bloodline" für PS5, Xbox Series X und den PC angekündigt. Bewegte Bilder gibt es in Form eines ersten Trailers obendrauf.

Bei "The Alighieri Circle: Dante's Bloodline" handelt es sich um einen First-Person-Psychothriller, der Gabriele Alighieri begleitet, einen Mann, der von einem familiären Erbe belastet wird. Er ist nämlich weder Soldat noch Held, sondern kehrt in sein angestammtes Zuhause zurück, um ein Ritual zu vollziehen, das alle 33 Jahre die Barriere zwischen Realität und Hölle stabilisiert.

Der Titel verzichtet dabei komplett auf Kämpfe und setzt stattdessen auf Atmosphäre, Erkundung und Erzählung. Spielerisch bewegt sich Gabriele durch zwei konvergierende Realitäten, nämlich die melancholische Villa seiner Familie und einen verzerrten, infernalischen Spiegel dieser Welt.

Zentrale Aufgaben bestehen etwa darin, verlorene Seiten der sogenannten Göttlichen Komödie zu sammeln, esoterische Rätsel zu lösen und psychologische Prüfungen zu bestehen. Durch Sammlerstücke und Tagebuchseiten erschliesst sich dann schrittweise die Geschichte der Alighieri-Blutlinie sowie der persönliche Preis des Rituals.

"The Alighieri Circle: Dante's Bloodline" hat bisher noch keinen Releasetermin. PC-Spieler können sich aber schon am 19. Februar über eine Demo freuen.