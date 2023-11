Alina of the Arena kommt auch für die Konsolenwelt

Dangen Entertainment hat "Alina of the Arena" für die Konsolenwelt angekündigt. Einen konkreten Erscheinungstermin kennen wir ebenfalls.

Demnach wird "Alina of the Arena" am 23. November auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch veröffentlicht. Ein Release Date Trailer macht jetzt schon Lust auf den Titel.

Bei "Alina of the Arena" handelt es sich um ein taktisches Roguelike mit Deckbau, welches Elemente von "Slay the Spire" und "Into the Breach" kombiniert. Wir spielen darin eine Gladiatorin, die für eine nach Blut dürstende Menge kämpfen muss, um zu überleben.

"Alina of the Arena" ist bereits seit 13. Oktober 2022 für den PC verfügbar.