Alkahest enthüllt

Push On stellt uns "Alkahest" für noch nicht näher spezifizierte Konsolen und den PC vor. Einen Trailer zu dem Action-Rollenspiel zeigt man auch.

Hier wird uns zweieinhalb Minuten lang erklärt, was "Alkahest" zu bieten hat. Dabei werden durchaus Erinnerungen an Titel wie "The Elder Scrolls V: Skyrim" geweckt.

"Alkahest" spielt in einer mittelalterlichen Welt. Im Mittelpunkt stehen packende Nahkämpfe in interaktiven Umgebungen. Wir erkunden realistische Schauplätze, erlernen Alchemie und machen uns einen Namen für unsere Familie. Wir erkunden eine Welt, in der feudale Auseinandersetzungen vorherrschen und in der das Gleichgewicht der Macht zwischen den drei grossen Häusern fragil ist. Als jüngster Sohn eines unbedeutenden Lords sind wir kein Held.

"Alkahest" ist aktuell unterminiert.