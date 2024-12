All in Abyss: Judge the Fake enthüllt

Alliance Arts hat zusammen mit den Entwicklern Acquire und WSS Playground "All in Abyss: Judge the Fake" vorgestellt. Einen ersten Trailer dazu bekommen wir auch gezeigt.

Hier wird uns "All in Abyss: Judge the Fake" eineinhalb Minuten lang präsentiert. Dabei wird sich unter anderem den Charakteren und der Spielmechanik gewidmet.

Bei "All in Abyss: Judge the Fake" handelt es sich um ein strategisches Adventure, das sich um Texas Hold'em Poker dreht und in einer düsteren, von Korruption geprägten Glücksspielmetropole spielt. Wir schlüpfen darin in die Rolle der selbstbewussten Asuha Senahara, einer talentierten Spielerin, welche nach einer verheerenden Niederlage gegen die mächtigen "Hexen" der Stadt auf Rache sinnt.

"All in Abyss: Judge the Fake" erscheint am 10. April 2025 für PS5, Switch und den PC.