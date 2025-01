City Builder All Will Fall angekündigt

Der Publisher tinyBuild ("Graveyard Keeper", "Potion Craft", "Kingmakers") und der Entwickler All Parts Connected kündigten heute "All Will Fall" an - ein neues City-Builder-Spiel, das 2025 auf dem PC erscheinen wird. Der Titel kombiniert Survival-Aufbau-Sim-Management mit rein physikbasiertem Chaos, bei dem jedes Gebäude unter seinem eigenen Gewicht zusammenbrechen kann. Es ist wie Jenga - nur mit Menschenleben auf dem Spiel!

In einer überfluteten, postapokalyptischen Welt baust und regierst du die letzte Zuflucht der Menschheit auf die einzige noch mögliche Weise: vertikal. Staple Gebäude sorgfältig, während du reale Bauprinzipien berücksichtigst, befriedige die Bedürfnisse deines Volkes und triff schwierige Entscheidungen, um sowohl die Gesellschaft als auch die Stadt vor dem Einsturz zu bewahren. Mit einer Vielzahl einzigartiger Karten, Ziele und Herausforderungen gibt es immer neue Höhen zu erklimmen - und Tragödien zu vermeiden.