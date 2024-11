Alone in the Dark 2 auch für PS4 & PS5?

Offenbar plant THQ Nordic, den Klassiker "Alone in the Dark 2" auch für PS4 und PS5 zu veröffentlichen. Zumindest wurde jetzt ein vielversprechendes erstes Anzeichen dafür gesichtet.

So ist kürzlich im PlayStation Store ein Eintrag für "Alone in the Dark 2" aufgetaucht. Eine offizielle Bestätigung ist das natürlich noch nicht, aber in der Regel zumindest ein vielversprechender Indikator für einen späteren Release.

In "Alone in the Dark 2" übernehmen wir die Rolle des Detektivs Edward Carnby, der gegen den unsterblichen Piraten One Eyed Jack und seine Gang kämpft, um das entführte Mädchen Grace Saunders zu retten. Die Handlung führt uns durch Jacks von dunkler Magie geprägtes Anwesen in Hell's Kitchen, wo er gegen mit Maschinenpistolen bewaffnete Zombie-Piraten kämpft und dabei diverse Rätsel lösen muss, um die Unsterblichkeit des Piratenbanns zu brechen.

"Alone in the Dark 2" ist bereits für PSone, Saturn, 3DO und den PC erhältlich.