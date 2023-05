Alone in the Dark: Der Showcase zur Neuauflage

In der vergangenen Nacht wurde bekanntlich um zwei Uhr ein Showcase zur Neuauflage von "Alone in the Dark" ausgestrahlt. Wir haben alle Informationen dazu für euch zusammengetragen.

Hier ist zunächst noch einmal der komplette Showcase zu "Alone in the Dark Reboot" mit einem Umfang von etwas mehr als elf Minuten zu sehen. Die gezeigten Impressionen lassen dabei in erster Line auf eine kompetente Neuauflage schliessen.

Nun aber zu den wichtigen Fakten: Die Neuauflage von "Alone in the Dark" wird am 25. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Ein spielbarer Prolog kann dagegen bereits ab heute heruntergeladen werden.