Alone in the Dark: Keine Vorkenntnisse nötig

Die Neuauflage von "Alone in the Dark" wird im Herbst bekanntlich die Next-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft sowie den PC unsicher machen. Vorkenntnisse zur Serie müssen wir dabei jedoch nicht haben.

Das hat Associate Producer Andreas Schmiedecker jetzt im Interview mit MP1ST.com verraten. Besagtes Remake von "Alone in the Dark" wird demnach zwar Andeutungen und Verweise auf den Genre-Klassiker enthalten, aber Neulinge müssen das Spiel nicht gespielt haben, um damit etwas anfangen zu können.

Das Reboot von "Alone in the Dark" erscheint am 25. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC. Ein kurzer spielbarer Prolog kann jetzt schon heruntergeladen werden.