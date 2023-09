Alone in the Dark: Neuauflage verschoben

"Assassin's Creed Mirage" hat damit angefangen, "Alan Wake 2" ist nachgezogen und jetzt hat es auch die Neuauflage von "Alone in the Dark" erwischt, denn deren Release wurden allesamt verschoben. Während bei den Titeln von Ubisoft und Remedy allerdings zumindest der Monat gleich blieb, müssen wir uns bezüglich des Horrortitels von Pieces Interactive leider etwas länger gedulden.

So verschiebt sich das Remake von "Alone in the Dark" auf den 16. Januar 2024. Als Grund für diese Massnahme geben die Macher an, dem chaotischen Oktober aus dem Weg gehe zu wollen. Nebenbei wird man sicher auch noch zusätzliches Feintuning vornehmen.

Die Neuauflage von "Alone in the Dark" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung. Eine spielbare Demo kann bereits heruntergeladen werden.