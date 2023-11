Alone in the Dark: Neuer Trailer

THQ Nordic präsentiert einen neuen Trailer zum Reboot von "Alone in the Dark". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Der Trailer hat den Namen "Looking For Jeremy" und bietet über sieben Minuten lang frische Impressionen aus der Neuauflage von "Alone in the Dark". Diese gefallen vor allem in atmosphärischer und audiovisueller Hinsicht und lassen auf ein gelungenes Horrorerlebnis hoffen.

Die Neuauflage von "Alone in the Dark" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung. Eine spielbare Demo kann bereits heruntergeladen werden.