Alone in the Dark: Showcase zur Neuauflage

THQ Nordic spendiert der Neuauflage von "Alone in the Dark" einen eigenen Showcase. Sonderlich lange müssen wir auch gar nicht darauf warten.

Der Showcase zur Neuauflage von "Alone in the Dark" wird demnach in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25. auf 26. Mai) um zwei Uhr auf den üblichen Kanälen zu sehen sein. Keine Angst, wir werden am nächsten Morgen zeitnah alle wichtigen Infos daraus hier veröffentlichen, so dass ihr euch nicht die Nacht um die Ohren schlagen müsst.

Die Neuauflage von "Alone in the Dark" war im vergangenen August angekündigt worden und ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache.