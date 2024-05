Studio Camelia hat offiziell "Alzara: Radiant Echoes" angekündigt, ein rundenbasiertes 3D-JRPG, das von geliebten Klassikern inspiriert ist, mit einem Soundtrack von Komponist Motoi Sakuraba ("Dark Souls", "Golden Sun") und Hauptcharakterdesigns von Künstler Yoshiro Ambe ("Genshin Impact", "Fire Emblem Heroes", "Trials of Mana").

In "Alzara: Radiant Echoes" erkundet ihr ein mediterranes Fantasy-Archipel in einer Welt am Rande des Krieges. Das Spiel, das im Jahr 2026 für PC und Konsolen erscheint, bietet eine neue Interpretation des JRPG-Genres mit einem dynamischen Kampfsystem, das es euch erlaubt, eure Helden taktisch auszutauschen und magische Fähigkeiten zu teilen, um einen Vorteil zu erlangen.

Ihr könnt mit aktiven Helden an der Front mächtige Angriffe entfesseln und sie dann zur Unterstützung zurückziehen, um sie zu erholen. Die Helden können Elementarmagie kombinieren, um die Stärken der Gegner zu testen und ihre Schwächen auszunutzen, mächtige Zauber beschwören, um Gunst zu erlangen und vieles mehr.

Das Spiel erzählt die Geschichte von vier Helden und Heldinnen in der harten Realität einer Invasion, in der das Konzept des Teilens zu einem moralischen Schlachtfeld mit tiefgreifenden Konsequenzen wird. Auf ihrer Reise durchquert ihr die atemberaubenden Landschaften des Taqsim-Archipels und führen den Widerstand gegen die militaristische Nation der Vedorianer an.