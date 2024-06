Alzara Radiant Echoes: Video-Interview

Studio Camelia hat heute bei Future of Play neue Details zu "Alzara Radiant Echoe"s enthüllt, indem sie ein neues Video-Interview veröffentlicht haben, das sich auf den Soundtrack konzentriert. Der japanische Komponist Motoi Sakuraba, bekannt für seine früheren Werke in den "Golden Sun"- und "Dark Souls"-Franchises, taucht in seine Hauptinspirationen für die Komposition des Hauptthemas für dieses neue JRPG ein.

"Da das Spiel im Mittelmeer spielt, habe ich mich für Instrumente entschieden, die das Gefühl des Mittelmeers heraufbeschwören, wie Oud, Santur, Kaval, Kastagnetten und akustische Gitarre. Ich fühlte mich zu den Grafiken hingezogen, die eine sehr ausgeprägte Farbgebung haben und ein warmes Gefühl vermitteln."

Motoi Sakuraba

Neben Motoi Sakuraba arbeitet Studio Camelia mit dem japanischen Künstler Yoshiro Ambe ("Genshin Impact", "Fire Emblem Heroes", "Trials of Mana") zusammen, um die Hauptcharaktere des Spiels zu gestalten, und mit dem Aquarellmaler Marcel Mosqi aus Montpellier, um die Weltkarte zu entwerfen. Lies dieses Interview mit Ambe, um mehr über die Held*innen zu erfahren, und entdecke Mosqis Inspirationen hier. "Alzara Radiant Echoes" ist ein rundenbasiertes 3D-JRPG, das im Jahr 2026 auf PC und Konsolen erscheinen soll.