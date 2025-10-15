Amanda the Adventurer 2 erscheint in Kürze für Konsolen

"Amanda the Adventurer 2" gibt es bereits seit dem 22. Oktober 2024 für PC und ein dritter Teil ist auch schon in Sicht. Bevor das dritte Kapitel der Reihe erzählt wird, bekommen Gamer, die auf Konsolen unterwegs sind, die Gelegenheit, mit dabei zu sein. So erscheint der farbenfrohe psychologische Horror-Titel rund um die abenteuerlustige Amanda schon morgen, am 16. Oktober, für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und Nintendo Switch. Hier könnt ihr erstmals oder erneut einen Blick auf den Titel von Publisher DreadXP und Entwicklerstudio MANGLEDmaw Games werfen:

Über Amanda the Adventurer 2

"Amanda the Adventurer 2 erzählt die Geschichte von Riley Park, die nach dem Anschauen mysteriöser Kassetten auf ihrem Dachboden von einer maskierten Gestalt begrüsst wird. Diese behauptet, Rileys Tante Kate gekannt zu haben, bevor diese starb. Nun benötigt die Gestalt Hilfe bei der Suche nach etwas, das Kate in der Bibliothek zurückgelassen hat, weshalb das Duo zur öffentlichen Bibliothek von Kensdale reist. Die Gestalt warnt zudem vor einem mächtigen Wesen, das offenbar von den Kassetten angezogen wird.

Auch Amanda weiss mittlerweile von Rileys Anwesenheit und setzt alles daran, eine Möglichkeit zu finden, sich zu befreien. Plötzlich steht mehr auf dem Spiel denn je – denn inzwischen sucht nicht nur Amanda nach Riley ...

MERKMALE

Die interaktiven Cartoons sind zurück! Du kannst wie zuvor direkt mit Amanda sprechen, aber jetzt grösseren Einfluss auf ihre Welt nehmen

Neue Art der Interaktion: MACH DICH AUF! Geh nach draussen und erkunde die Umgebung, um etwas zu finden, das Amanda haben möchte – oder lass es! Finde heraus, wie sie reagiert!

Neuer Bereich: Öffentliche Bibliothek von Kensdale – Du bist nicht mehr bei Tante Kate! Erkunde eine grössere Umgebung, in der es noch mehr Geheimnisse und Geschichten zu entdecken gibt!

Neue Freunde! Weder Riley noch Amanda müssen sich allein auf ihre Abenteuer begeben, denn sie haben Freunde an ihrer Seite!

Tauche noch tiefer in die Geschichte um Amanda, Riley und Tante Kate sowie die unheimliche Produktion von Amanda the Adventurer ein, um einer schrecklichen Geschichte auf die Spur zu kommen.

Mach dich bereit für ein Abenteuer!"