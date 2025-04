Amanda the Adventurer 3 im Teaser-Trailer

Um den zweijährigen Geburtstag der ursprünglichen Veröffentlichung von "Amanda the Adventurer" zu feiern, freuen sich der Indie-Entwickler das finale Kapitel der Kult-Horror-Trilogie anzukündigen. "Amanda the Adventurer 3" dient als Abschluss der vergangenen zwei Jahre voller Rätsel, Geheimnisse, Theorien und Schrecken der viralen Serie, und die Köpfe hinter dem Titel haben einen Teaser erstellt, um euch einen kleinen Einblick in das zu geben, was im Finale von Rileys bizarrer Reise bevorsteht.

Unmittelbar nach den Ereignissen des vorherigen Spiels angesetzt, folgt "Amanda the Adventurer 3" erneut Riley Park, während sie daran arbeiten, die Geheimnisse rund um die seltsam interaktive Kindersendung – "Amanda the Adventurer" – aufzudecken. Nachdem Riley das Dachgeschoss ihrer Tante Kate überlebt hat, nachdem ihnen ein Stapel VHS-Kassetten des Cartoons im 90er-Jahre-Stil hinterlassen wurde, folgten sie den Mysterien zur öffentlichen Bibliothek von Kensdale, wo neue Geheimnisse und Gefahren auf sie warteten.

Nachdem Riley nun dank der Hilfe einer rätselhaften maskierten Frau der Bibliothek kaum lebend entkommen ist, müssen sie die verlassene Hameln Entertainment-Einrichtung erkunden, um endlich die Wahrheit aufzudecken.