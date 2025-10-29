Amazon: Entlassungen im Videospiel-Bereich

Aktuell mehren sich die Meldungen, wonach auch die Videospiel-Sparte bei Amazon von den jüngsten dortigen Entlassungen betroffen ist. Wir fassen den aktuellen Stand der Dinge zusammen.

Insgesamt hat Amazon rund 14.000 Stellen gestrichen. Jason Schreier von Bloomberg schreibt dazu, dass auch die Videospiel-Sparte dabei nicht verschont wurde. Vielmehr spricht er sogar davon, dass diese damit ausgehöhlt wurde.

Amazon selbst nennt diesbezüglich keine genauen Zahlen. Das entsprechende Statement von Steven Boom, Amazons Vice President of Audio, Twitch & Game, liest sich folgendermassen: