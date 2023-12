Ambulance Life: A Paramedic Simulator angekündigt

Mit "Ambulance Life: A Paramedic Simulator" präsentieren Publisher Nacon und Entwicklerstudio Aesir Interactive ihren neuesten Simlations-Titel. Als Sanitäter sind wir in dem Game an der Westküste der USA unterwegs. Freuen dürfen wir uns auf einen Release im September 2024, und zwar für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Hier der frische Trailer und die Beschreibung des Games:

Über Ambulance Life: A Paramedic Simulator

"Entwickelt von den Schöpfern des bahnbrechenden Police Simulator: Patrol Officers, ist Ambulance Life: A Paramedic Simulator das erste Simulationsspiel, in dem du alle Aspekte des Lebens eines Rettungssanitäters erlebst. Dein Ziel? Erreiche mit deinem Rettungswagen schnell den Unfallort. Deine Aufgabe? Kümmere dich um Verletzte und leiste Erste Hilfe. Jeder Unfall ist anders. Du musst dich darauf einstellen, die richtigen Entscheidungen treffen und schnell und effizient sein.

Willkommen in Pelican City

Du hast es dir zur Aufgabe gemacht, das Leben der Menschen an der Westküste der USA zu retten. Die Stadt hat 4 verschiedene Bezirke mit unterschiedlichen Umgebungen, darunter historische Viertel, Geschäftsviertel, Touristengebiete und Industriezonen. Jedes Viertel ist anders und kann Schauplatz von alltäglichen Unfällen oder grossen Ereignissen sein. Die Bürger von Pelican City haben tägliche Routinen und Aktivitäten, die zu neuen Arten von Unfällen führen können.

Lass deine Sirene ertönen

Sobald der Alarm ertönt, musst du zu deinem Krankenwagen rennen, die Sirene einschalten und den Unfallort so schnell wie möglich erreichen. Es erfordert dein ganzes fahrerisches Können, um durch die überfüllten Strassen zu navigieren und die beste Route zu finden.

Rette Leben

Sobald du den Unfallort erreicht hast, musst du die Situation sorgfältig analysieren, um die richtige Behandlung für jeden Patienten genau zu bestimmen. Sprich mit ihnen, um die Umstände des Unfalls zu erfahren, führe verschiedene notwendige Untersuchungen mit den zahlreichen Instrumenten durch, die dir zur Verfügung stehen, und stell deine erste Diagnose. Es kann sein, dass der Patient schlecht auf deine Massnahmen reagiert, wenn er Allergien hat, und einige Vorerkrankungen können die Behandlung von ansonsten einfachen Fällen erschweren. Die meisten schweren Fälle müssen dann in den Krankenwagen gebracht und so schnell wie möglich in das nächstgelegene Krankenhaus eingeliefert werden. Mit zunehmender Reputation werden dir neue Bezirke zugewiesen, in denen spannende neue Situationen auftreten, und in deinem Rettungswagen werden neue Hilfsmittel zur Verfügung stehen.

Bleib bei allen Widrigkeiten unbeirrt

Während deiner Schicht kann es zu katastrophalen Ereignissen kommen, und du musst dich der Situation stellen. In diesen aussergewöhnlichen Situationen steigt die Zahl der Opfer exponentiell an. Untersuche deine Patienten systematisch und ordne ihre Versorgung nach der Schwere ihrer Verletzungen zu. Du wirst mit moralischen Dilemmas konfrontiert werden, die sich direkt auf die Überlebenschancen deiner Patienten auswirken. Du wirst schwierige Entscheidungen treffen müssen – so sehr du dich auch bemühst, es wird Zeiten geben, in denen du nicht jeden retten kannst. Wirst du dem Druck standhalten?